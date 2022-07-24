Троллейбус и автобус столкнулись на улице Ленина в Иркутске

Серьезная авария произошла 23 июля в самом центре Иркутска. На улице Ленина троллейбус сзади въехал в стоящий на светофоре автобус №80. По предварительной информации, ни кто из пассажиров не пострадал. Тем не менее, к выяснению причин аварии подключилась прокуратура.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе прокуратутры Иркутской области.

Были исправны тормоза у троллейбуса или нет, установит экспертиза.

Напомним, на днях, трагическая авария произошла на трассе в одном километре от Усть-Кута. 64-летний водитель Тойоты Ленд Крузер, который ехал со стороны поселка Звездный, не справился с управлением и врезался в Тойоту Короллу. Не обошлось без погибших.(Подробности)

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