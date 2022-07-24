Мужчину спасли из горящей квартиры по улице Розы Люксембург в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

О пожаре в пятиэтажном доме по улице Розы Люксембург в Иркутске спасателям сообщили жильцы. Уже через несколько минут 4 расчета МЧС прибыли на место. Оказалось, что в одной из квартир загорелись вещи. Помещение быстро заполнилось дымом. Из жилища с ожогом уха выбежал мужчина. Когда пожарные пробрались в горящую квартиру, они нашли там еще одного пострадавшего.

- Покинуть самостоятельно квартиру он не мог из-за сильного задымления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - С помощью индивидуальных средств защиты дыхания, его вывели на улицу.

Также из дома самостоятельно эвакуировались 25 жильцов. Справиться с огнем удалось за 20 минут. Дознаватели уже выяснили предварительную причину ЧП. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. В алкогольном опьянении.

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