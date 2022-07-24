В Киренском районе после урагана восстановили электроэнергию у 80% населения. Фото: правительство Иркутской области

Киренский район продолжает приходить в себя после сильного урагана, который обрушился 23 июля. Напомним, порывами ураганного ветра силой в 30 метров в секунду в районе повалило деревья и опоры электропередач. Еще после первых порывов сильного ветра многие линии передач отключили специально, чтобы избежать пожаров. На устранение аварий в Киренский район направили бригады электросетевых компаний.

- Ситуация под контролем, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Уже около 80% абонентов обеспечены электроэнергией. Кроме этого, в штатном режиме работают все водозаборы.

Также в районе очистили все дороги от поваленных деревьев. Вновь возобновились междугородние пассажирские перевозки.

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