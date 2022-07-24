Бармен из Бурятии, возвращаясь с работы, до смерти забил соседа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Улан-Удэ задержан бармен одного из ночных клубов, который до смерти забил соседа. Все произошло утром, 17 июля в подъезде дома по улице Сахьяновой. 25-летний мужчина возвращался с работы, и в подъезде встретил 38-летнего пьяного соседа, который проживал этажом выше. Тот шел за алкоголем. Встретившись, между соседями завязалась ссора, во время которой бармен набросился на мужчину и избил его кулаками и ногами по голове.

После избиения бармен ушел домой, а избитый сосед остался лежать на лестнице без сознания. Позже его нашли другие соседи, которые и вызвали скорую. 21 июля, не приходя в себя, мужчина скончался в больнице. Следователям удалось по горячим следам выяснить, кто избил погибшего.

- С помощью лампы криминалистического света удалось обнаружить едва видимые следы протектора обуви с наслоением следов крови, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Дорожка вела к квартире на верхнем этаже, в которой жил бармен. Его задержали. Выяснилось, что ранее он был судим.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос о заключении бармена под стражу.