Небольшой дождь прольется в Иркутске 25 июля Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 25 июля ожидается с переменной облачностью и осадками. Небольшой дождь прольется в столице Приангарья. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В городе дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске 25 июля, по данным Яндекса, в норме – составляет 717 миллиметров ртутного столба. Кстати, он же отмечает, что выпадет 23% месячной нормы осадков.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 25 июля будет также с переменной облачностью и дождями – местами кратковременными (в Катангском, северо-западных, северо-восточных, центральных и Чунском районах), местами – сильными, где-то прогремят грозы.

Днем в Приангарье порывы ветра смогут достигать 15-20 м/с, столбики уличных термометров покажут +22…+27, если небо закроют облака, то +13…+18. Теплее сегодня на севере региона – там до +28…+33, местами до +24.

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