15 взрослых и 3 детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю. Фото предоставлено Госавтоинспекцией Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 18 по 24 июля произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Статистикой с КП-Иркутск поделились инспекторы городской Госавтоинспекции.

- В этих 13 ДТП пострадали 15 взрослых и 3 детей, - говорят полицейские.

Чаще всего за семь дней регистрировали столкновение автомобилей – 6 случаев, также было три наезда на пешеходов, два наезда на препятствие, один – на припаркованный транспорт, а еще одна машина съехала с дороги.

Инспекторы еще раз напоминают, что правила дорожного движения должны соблюдать все – и водители, и пешеходы. От этого зависят жизни.

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