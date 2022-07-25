Сибиряк попал в список разыскиваемых из-за долга по алиментам в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Иркутской области должен был выплачивать четверть всех своих заработков бывшей супруге на содержание их общей дочери. Однако, деньги мужчина переводил частями и видимо не регулярно, так как накопил долг в 388 тысяч рублей. А когда приставы узнали, что по месту прописки он не живет, объявили его в розыск. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

- Сначала были отработаны родственные связи и социальные сети, но поиски оказались безрезультатными, - говорят в Управлении. – К тому же установлено, что имущество у гражданина отсутствует, как и расчетные счета в банковских организациях, на которые можно обратить взыскание.

Тогда-то нерадивого отца и объявили в розыск. Мужчина сам обнаружил себя в списке разыскиваемых должников на сайте УФССП России по Иркутской области, тут же связался со специалистами и погасил долг. Также сибиряк уверил, что впредь будет исполнять свои обязанности регулярно и своевременно.

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