Действующих лесных пожаров нет в Иркутской области утром 25 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приангарье утром 25 июля нет ни одного действующего пожара в лесах. Продолжается тушение трех локализованных возгораний в Катангском районе. Их общая площадь 227 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В тушении лесных пожаров 24 июля было задействовано 264 пожарных-десантника, сотрудника лесопожарных формирований, работника арендаторов лесных участков, а также 10 единиц наземной техники, - отмечают специалисты.

Мониторинг за состояние земель лесного фонда продолжается. Накануне облет проводили два Ан-2 и два легкомоторных самолета. Стоит отметить, что на севере региона особый противопожарный режим в лесах продлен до 15 августа.

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