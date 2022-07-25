25-летний водитель перевернувшейся иномарки погиб под Бодайбо Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП под Бодайбо. Трагедия произошла накануне вечером, около 20 часов, на 58 километре участка автодороги «Бодайбо-Кропоткин». По предварительной информации, водитель иномарки Toyota Corolla Spacio не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате произошедшего от полученных травм на месте происшествия скончался 25-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время полиция проводит проверка по факту ДТП. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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