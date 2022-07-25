В Segezha Group отметили День корпоративного волонтерства «марафоном добрых дел». Фото предоставлено компанией.

17 июля Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») впервые присоединилась к празднованию Дня корпоративного волонтерства. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по корпоративному волонтерству 7 июля, на 22 июля к добровольческому движению присоединились уже более 120 человек из девяти регионов присутствия холдинга. Набор в ряды волонтеров компании продолжается. Праздник движения в Республике Карелия, в Москве, в Вологодской, Костромской и Иркутской областях отметили «марафоном добрых дел».

В Костромской области добровольцы Галичского фанерного комбината организовали эко-субботник и собрали в городе 90 кг мусора. Их коллеги из ООО «ГаличЛес» провели благотворительную акцию по сбору средств первой необходимости для реабилитационного центра для животных «Белый Бим». В Сегеже Республики Карелия участники движения из Сегежского ЦБК присоединились к федеральному проекту «Чистая Арктика» и приняли участие в уборке береговой линии Линдозера. За несколько часов удалось собрать с берега озера более 800 кг отходов. В Иркутске волонтеры ООО «Тимбер Инвест Групп» приняли участие в дискуссионных сессиях Межрегионального волонтёрского форума и организовали первую донорскую акцию. В Вологде волонтеры трёх предприятий компании – Сокольского ДОК, Сокольского ЦБК и ЛПК «Кипелово» - взяли на себя большую часть организационной работы IV Международного фестиваля вологодского кружева Vita Lace. Несколько дней сотрудники встречали и регистрировали гостей фестиваля, были событийными партнерами. Сотрудники Управляющей компании в Москве организовали совместно с Российским музеем леса просветительское мероприятие, где представили презентацию своего творческого проекта «Живет дерево – живет и человек» о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. Для детей сотрудников была проведена викторина по пожарной безопасности. Часть московских добровольцев участвовали в эко-акции Национального совета по корпоративному волонтерству в Ботаническом саду МГУ.

«Мы благодарим наших коллег, которые откликнулись на призыв отметить День корпоративного волонтерства добрыми делами, в каждом нашем лесном регионе – это первые волонтерские события. Мы продолжаем набор в ряды добровольцев компании, первые результаты движения уже приятно удивляют. Синергия возможностей крупного бизнеса и сотрудников с активной гражданской позицией позитивно влияет как на развитие местных сообществ, так и на укрепление внутрикорпоративного духа», - отметила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

С целью достижения целей устойчивого развития и соответствия лучшим практикам ESG волонтерская деятельность компании будет включать в себя три главных направления: экологическое, социальное и интеллектуальное. Опыт первых добровольческих инициатив компании убедительно доказывает, что волонтёрство – серьезный инструмент построения эффективных корпоративных коммуникаций. Движение крепнет и объединяется под единым брендом Segezha Group.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.