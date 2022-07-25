Горячую воду отключили в Октябрьском округе Иркутска до 3 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский округ Иркутска остался без горячей воды до августа. С 25 июля там начались гидравлические испытания тепловых сетей. Продлятся работы 10 дней. Об этом сообщают в социальных сетях Оператора Теплосетей Иркутска.

- Специалисты Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для того, чтобы провести их качественно потребуется временно ограничить подачу горячего водоснабжения в дома горожан, - говорится в сообщении.

Вновь возобновить горячее водоснабжение иркутянам обещают после 17:00 3 августа.

Гидравлические испытания продлятся 10 дней.

По этим адресам в Иркутске не будет горячей воды с 25 июля.

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