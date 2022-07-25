Чаты здоровья работают в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Иркутской области могут получить ответы на все вопросы, касающиеся медицинской помощи благодаря чатам в Telegram. Они начали работать в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В регионе на данный момент задействованы два чата: для жителей Иркутска и области. Воспользоваться ими возможно с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Об этом сообщают в пресс - службе правительства Иркутской области.

– Формат общения в соцсетях удобен для жителей и представителей медучреждений. У населения есть возможность оперативно получить разъяснения по медицинским вопросам, – отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Люди могут задать вопросы в чатах о записи к врачам, результатах обследования и вызовах врачей на дом. Также можно занять очередь в поликлинику. Ответы в течение двух часов даст специалист.

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