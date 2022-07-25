Сборщица ягод пропала без вести в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянском районе без вести пропавшей объявили 60-летнюю Ольгу Ильину. 22 июля двое жителей поселка Култук, исчезнувшая пенсионерка и ее знакомый односельчанин, отправились в лес собирать ягоды. Вернулся домой только мужчина. Он прождал сутки, после чего решил обратиться в полицию. Сотрудники организовали поиски женщины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Созданы группы из числа сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, - сообщают в ведомстве. - В ходе розыска отряды патрулируют известные лесные дороги, и используют проблесковые маяки вместе со звуковыми сигналами.

Жителей Приангарья, владеющих информацией о местонахождении без вести пропавшей Ольги Ильиной, просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.

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