Отключение горячей воды в Солнечном, на Байкальской и Депутатской с 25 июля: когда дадут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске идут масштабные испытания тепловых сетей. Задача ясна - специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и оценке состояния. Для того, чтобы провести их качественно потребуется временно ограничить подачу горячего водоснабжения.

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска с 25 июля

запланировано до 3 августа. Об этом сообщают в Иркутскэнергосбыте.

Итак, дата, когда подключат воду, известна - 3 августа. Энергетики обещают завершить работы по проверке сетей к вечеру. Указывается и более точное время - 17.00 Будем ориентироваться на нее и рассчитывать, что плюс-минус в это время горячая вода будет.

Вот список адресов, которых коснется отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска с 25 июля - это, прежде всего, весь Солнечный микрорайон, улицы Байкальская, Ширямова, Депутатская, Советская. А также - микрорайон Крылатый и Верхняя набережная. Смотрите точный список адресов в таблицах. Узнать об отключениях на тепловых сетях, обслуживаемых «Байкальской энергетической компанией», иркутяне могут на сайте «Иркутской энергосбытовой компании».

Октябрьский округ Иркутска.