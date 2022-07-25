Сильные ливни и шквалистый ветер надвигается на Иркутскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об опасной погоде предупреждают жителей Иркутской области в МЧС. 26 июля местами на регион обрушатся очень сильные дожди с грозами. Порывы северо-западного ветра достигнут 16-21 м/с. Усугубит ситуацию высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, которая установится в области с 26 по 28 июля.

- Главное управление напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности! - обращаются к жителям Приангарья в пресс-службе регионального МЧС. - При планировании туристических маршрутов или поездок ознакомьтесь с прогнозом погоды. При грозе по возможности не покидайте укрытия. При сильном ветре не стойте под рекламными щитами, неустойчивыми конструкциями, у стен зданий, под линиями электропередач!

В случае происшествий или пожаров жителей Приангарья просят обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России или в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

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