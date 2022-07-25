Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 июля 2022 5:23

Военный из Тайшета погиб под минометным обстрелом во время спецоперации по защите Донбасса

Прощание с Евгением Москвитиным прошло 24 июля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Военный из Тайшета погиб под минометным обстрелом во время спецоперации по защите Донбасса

Военный из Тайшета погиб под минометным обстрелом во время спецоперации по защите Донбасса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31-летний военнослужащий из Иркутской области погиб в зоне боевых действий на Украине. Евгений Москвитин попал под минометный обстрел во время спецоперации по защите Донбасса. Его жизнь героически оборвалась 19 июля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Тайшета. В этом городе мужчина родился и вырос.

В 2020 году Евгений Москвитин уехал в Нальчик Кабардино-Балкарии, где служил в спецназе по контракту. Сибиряк был командиром подразделения беспилотных летательных аппаратов. На Украину он отправился добровольцем.

Прощание с погибшим солдатом прошло в его родном городе 24 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждый день молимся за наших героев»: Бурятские ламы духовно поддерживают российских военных в дацанах, полевых лагерях и госпиталях. Бурятские ламы постоянно посещают зону спецоперации на Украине. (подробности)

Галопом по Золотому кольцу: как иркутянка купила "древнерусский" тур и что из этого вышло. Корреспондент «КП» отправилась в путешествие по знаковым местам центра страны. (подробности)