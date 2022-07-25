Военный из Тайшета погиб под минометным обстрелом во время спецоперации по защите Донбасса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31-летний военнослужащий из Иркутской области погиб в зоне боевых действий на Украине. Евгений Москвитин попал под минометный обстрел во время спецоперации по защите Донбасса. Его жизнь героически оборвалась 19 июля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Тайшета. В этом городе мужчина родился и вырос.

В 2020 году Евгений Москвитин уехал в Нальчик Кабардино-Балкарии, где служил в спецназе по контракту. Сибиряк был командиром подразделения беспилотных летательных аппаратов. На Украину он отправился добровольцем.

Прощание с погибшим солдатом прошло в его родном городе 24 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Каждый день молимся за наших героев»: Бурятские ламы духовно поддерживают российских военных в дацанах, полевых лагерях и госпиталях. Бурятские ламы постоянно посещают зону спецоперации на Украине. (подробности)

Галопом по Золотому кольцу: как иркутянка купила "древнерусский" тур и что из этого вышло. Корреспондент «КП» отправилась в путешествие по знаковым местам центра страны. (подробности)