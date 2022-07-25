Роман Орноев покидает пост главы комитета городского обустройства администрации Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Роман Орноев покидает пост главы комитета городского обустройства. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в администрации областного центра. Последний рабочий день заммэра состоится 29 июля.

Напомним, Роман Орноев был назначен на должность главы комитета в феврале прошлого года. В его ответственность входили ремонт дорог, благоустройство города и инженерные сети. Ранее Роман Владимирович занимал пост первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона.

По предварительной информации, Роман Орноев прекращает работу в администрации Иркутска по собственному желанию. Кто теперь возглавит комитет городского обустройства, пока неизвестно.

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