Горячую воду отключили в Свердловском округе Иркутска с 25 июля: где и когда дадут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полгорода осталось без горячей воды в Иркутске. Это не преувеличение - ее не будет по многим адресам двух округов города в течение достаточно длительного времени - больше недели.

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска с 25 июля

запланировано по 3 августа. Как и в Октябрьском округе. Специалисты Ново-Иркутской ТЭЦ уже начали ремонтные работы. Именно с этой целью и приходится жителям Иркутска придется обойтись какое-то время без горячей воды.

Каких конкретно адресов в Свердловском округе это коснется? Микрорайонов Радужный, Приморский, Юбилейный, Березового, Ершовского. Улиц Лермонтова, Костычева, Обручева, Якоби, Академической, Безбокова, Белобородова. Это, конечно, список основных адресов - в реальности их больше. Изучаем таблицу. Согласно ней, отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска с 25 июля не коснется микрорайонов, расположенных за Академгородком - Синюшиной горы, Первомайского, Университетского.

Узнать об отключениях на тепловых сетях, обслуживаемых «Байкальской энергетической компанией», иркутяне могут на сайте «Иркутской энергосбытовой компании».

Горячую воду отключили в Свердловском округе Иркутска с 25 июля: где и когда дадут.

Горячую воду отключили в Свердловском округе Иркутска с 25 июля: где и когда дадут.