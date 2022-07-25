Один человек погиб, трое пострадали в серьезном ДТП под Братском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две иномарки столкнулись в районе поселка Прибрежный под Братском 22 июля. Кроссовер Toyota Highlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Ist. Пассажир первой иномарки получил тяжелые травмы. В легковушке находились две женщины, которые тоже пострадали. Всех их доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии водитель первой машины скончался от тяжести полученных травм, пока его везли в больницу, - об этом сообщают в ведомстве.

Полицейские оперативно прибыли на место аварии. Выясняются обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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