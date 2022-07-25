Врач из Иркутска потеряла более 3 миллионов рублей, доверившись аферистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фельдшер из Иркутска отдала несколько миллионов рублей аферистам, которые представились работниками банка. Они сказали, что на имя врача мошенниками был оформлен кредит на крупную сумму. Для того, чтобы уберечь деньги, ей посоветовали взять «встречный» займ, снять наличные и перечислить их на «безопасный» счет. Женщина так и сделала. После чего она до ночи обходила банкоматы и переводила суммы от 600 до более 1 миллиона рублей по реквизитам преступников. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Стоит отметить, что когда в одну из транзакций банкомат отказался принимать пятитысячную купюру, мошенник разрешил сибирячке оставить ее себе, - сообщают в ведомстве. - В конечном итоге сумма причиненного женщине ущерба превысила 3 миллиона.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Полиция предупреждает жителей Приангарья быть осторожнее со звонками, в которых люди представляются сотрудниками безопасности банка. Звонящими на самом деле являются аферисты.

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