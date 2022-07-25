Стало известно, в каких районах 26 июля пройдет отключение света в Иркутске. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение света в Иркутске 26 июля

пройдет по нескольким адресам на разных улицах в трех округах города. Это связано с запланированными ремонтными работами по обслуживанию оборудования. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании. Людей предупредили заранее о неудобствах с помощью СМС и звонков.

- Отключение произойдет в домах Ленинского, Правобережного и Свердловского районов, - сообщили в официальном телеграмм аккаунте «Свет 38». - Это необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях. Это делается для того, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в последующем.

Отключение света в Иркутске 26 июля запланировано, в частности, на улицах Баррикад, Рябикова, Сергеева, Шмидта, Ленинградской, Кайской и Клары Цеткин.

Где пройдет отключение света в Иркутске.

Стало известно, в каких районах 26 июля пройдет отключение света в Иркутске.

Где пройдет отключение света в Иркутске.