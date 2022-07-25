Иркутяне назвали идеальные занятия для выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного опроса, специалисты сервиса SuperJob, выяснили у жителей Иркутска, какие занятия ассоциируются у них с идеально проведенным выходным днем. Итак, выяснилось, что лучшее занятие в выходной – это выезд на природу. Так ответили 23% респондентов.

- Спорт или активный отдых ассоциируются с отличным выходным днем у 19% опрошенных, - сообщили в пресс-службе SuperJob. - По 17% жителей Иркутска предпочтут уделить время семье или отправиться на прогулку. Также иркутяне предпочитают хорошо спать, общаться с друзьями, читать, заниматься домашними делами и посещать культурные мероприятия.

По статистике, женщины чаще считают идеальным выходной, проведенный на природе, в прогулках по городу или отданный чтению. А вот мужчины предпочитают заниматься спортом.

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