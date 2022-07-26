До +19 ожидается в Иркутске 26 июля Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 26 июля будет облачной с прояснениями и осадками. Небольшой дождь пройдет в областном центре во вторник. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 26 июля дует ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 717 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 26 июля ожидается также облачной с прояснениями, местами прольются кратковременные дожди - в западных, Катангском, Киренском и северо-восточных районах местами кратковременные дожди, местами – осень сильные.

Также в Приангарье есть вероятность гроз. Ветер по области дует с порывами до 16-21 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +18…+23, при натекании облаков похолодает до +10…+15. Теплее всего сегодня в Катангском, Киренском и северо-восточных районах, там до +28…+33, местами до +20…+25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08