Житель Тулуна убил знакомого и сбросил его тело в прорубь в 2017 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тулуне арестован подозреваемый в убийстве 23-летнего мужчины, совершенном почти пять лет назад. По версии следствия, он избил молодого человека, несколько ударов нанес металлической трубой, а когда потерпевший скончался, вывез его тело и сбросил в прорубь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- Это произошло в декабре 2017 года, - рассказывают в региональном Следственном комитете. – По версии следствия, подозреваемый решил проучить 23-летнего тулунчанина за то, что тот похитил принадлежавшее ему имущество.

Убивал в гараже. Тело погибшего вывез к озеру Заусаево.

- Там он привязал его к аккумуляторной батарее и скинул в прорубь, - говорят следователи.

С тех пор убитый числился пропавшим без вести. Его скелетированные останки нашли осенью 2021 года, началось расследование.

- Предполагаемого убийцу – 29-летнего мужчины - задержали накануне в Тулуне при силовой поддержке отряда «Гром», - говорят в СК по Приангарью. – Он уже дал признательные показания.

На время следствия арестованного поместили под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08