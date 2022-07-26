Житель Тулуна убил знакомого и сбросил его тело в прорубь в 2017 году
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Тулуне арестован подозреваемый в убийстве 23-летнего мужчины, совершенном почти пять лет назад. По версии следствия, он избил молодого человека, несколько ударов нанес металлической трубой, а когда потерпевший скончался, вывез его тело и сбросил в прорубь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
- Это произошло в декабре 2017 года, - рассказывают в региональном Следственном комитете. – По версии следствия, подозреваемый решил проучить 23-летнего тулунчанина за то, что тот похитил принадлежавшее ему имущество.
Убивал в гараже. Тело погибшего вывез к озеру Заусаево.
- Там он привязал его к аккумуляторной батарее и скинул в прорубь, - говорят следователи.
С тех пор убитый числился пропавшим без вести. Его скелетированные останки нашли осенью 2021 года, началось расследование.
- Предполагаемого убийцу – 29-летнего мужчины - задержали накануне в Тулуне при силовой поддержке отряда «Гром», - говорят в СК по Приангарью. – Он уже дал признательные показания.
На время следствия арестованного поместили под стражу.
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