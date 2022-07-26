Торговавшую запрещенными таблетками для похудения женщину осудили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купив в Интернете таблетки для похудения из Таиланда и начав продавать их, женщина из Усть-Кутского района Иркутской области совершила сразу шесть преступлений. Накануне ее судили по статьям «Контрабанда сильнодействующих веществ», «Незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ», «Покушение на незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ» и «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В суде установлено, что 36-летняя подсудимая приобрела более 300 грамм препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин, - уточняют в прокуратуре. - После чего товар незаконно сбывала жительницам Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов России.

Сибирячке удалось отправить шесть посылок с опасными таблетками. Еще 22 отправления были готовы к пересылке, но их задержали сотрудники таможни и транспортной полиции. Деньги за посылки женщина получить успела и купила на них иностранную валюту.

- В ходе следствия она призналась и раскаялась в содеянном, - отмечают в ведомстве.

В суде вина «предпринимательницы» была доказана. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Также осужденная выплатит штраф 10 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08