"Слата" в Иркутской области заявила о стабилизации цен и возвращении скидок. Фото ООО «Маяк».

В торговой сети "Слата" отмечают, что в июле цены начали стабилизироваться, доля промо почти восстановилась до уровня 2021 года, а в ассортименте появляются товары-заменители уходящих брендов.

- На третий квартал были неутешительные прогнозы, но уже июль показал возврат к привычной модели продаж. Товар поступает на склады регулярно и в полном объеме, запасы сформированы, - подчеркнул заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Во втором квартале, с апреля по июнь, товарооборот в сети увеличился на 4,2% в связи с повышенным спросом на сахар, макароны, крупы и другие продукты, которые долго хранятся. Также выросли продажи воды и соков, кондитерки, бакалеи и бытовой химии.

В среднем за этот период минимальный набор продуктов в «Слате» был дешевле набора Иркутскстата на 7,2%. Так, в торговой сети оказались заметно выгоднее, чем в среднем по Приангарью, некоторые овощи и фрукты. Это картофель, цена которого была ниже среднестатистической на 31%, морковь - на 27% выгоднее, чем по анализу Иркстата, яблоки - на 28%, а еще свежемороженая рыба и сливочное масло.

КОНКРЕТНО

Средняя цена на продуктовую корзину

Иркутск:

6 107 рубль в "Слате" (6455 рублей по Иркстату).

Ангарск:

6 001 рубль в "Слате" (6363 рубля по Иркстату).

Братск:

6 298 рублей в "Слате" (7012 рублей по Иркстату).