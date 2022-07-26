Три лесных пожара тушат в Иркутской области утром 26 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

Три пожара тушат в лесах Иркутской области утром 26 июля. Огонь распространился на площади шесть гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- За минувшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади пять гектаров, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

За последние 24 часа полностью локализовано два возгорания площади 222 га.

Напомним, в ближайшие дни в регионе установится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Синоптики прогнозируют увеличение риска распространения огня с 26 по 29 июля местами в западных и северных районах.

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