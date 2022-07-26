Виновник смертельной аварии скрылся с места ДТП в Боханском районе

Водитель "Волги" насмерть сбил 21-летнего парня и скрылся с места ДТП в Боханском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Около 23 часов очевидцы сообщили в полицию Боханского района, что в селе Тараса неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия на авто. Пострадавшим оказался 21-летний парень. Его госпитализировали, но позже он умер в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В течение часа дорожным полицейским удалось установить транспортное средство и управляющего им автомобилиста, - рассказали в ведомстве. - Им оказался 37-летний местный житель. Задержанный пояснил, что не заметил молодого человека.

Освидетельствование подтвердило - виновник аварии пьян. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимую норму более чем в 7 раз. "Волга" лихача помещена на охраняемую стоянку. Полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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