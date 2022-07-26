Пенсионерка потеряла 150 тысяч рублей под страхом смертельного проклятия в Усолье

Подозреваемая попала на кадры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском пенсионерка отдала мошенницам сбережения под страхом проклятия гадалок. В полицию обманутая 92-летняя женщина обратилась лишь спустя несколько дней, так как боялась покидать дом. Спустя несколько дней после случившегося офицерам пожилая усольчанка рассказала, что возле одной из поликлиник города к ней подошли две смуглых незнакомки и стали запугивать порчей, предсказывая скорую смерть. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При этом «гадалки» сообщили, что могут за деньги снять порчу, потребовав за услугу 200 тысяч рублей. Узнав, что на счетах бабушки только 150 тысяч, «целительницы» согласились на эту сумму, - рассказали в ведомстве.

Одна из мошенниц проводила женщину до банка, а затем забрав наличные, скрылась, так и не проведя никакого ритуала. Подозреваемая попала на кадры камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники просят жителей Усолья-Сибирского помочь установить вероятных похитительниц. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом по телефону дежурной части МО МВД России «Усольский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виновник смертельной аварии скрылся с места ДТП в Боханском районе. Мужчину задержала полиция. (подробности)

Из построенного с нарушениями дома для детей-сирот в Тайшете могут сделать гостиницу. После сдачи здания на стенах образовались трещины, начала протекать крыша. (подробности)

Самые редкие и популярные женские имена назвали в службе ЗАГС по Иркутской области. Среди них София, Ева, Виктория, а также Луна и Милица. (подробности)