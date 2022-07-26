Выставка иркутского фотографа открылась в аэропорту Пулково. Фото: правительство Иркутской области

Фотовыставка «Земля у Байкала» открылась в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в честь 85-летия Иркутской области. Автором 17 работ выступил иркутский фотограф Анатолий Бызов. Экспозиция размещена в зоне вылета внутренних рейсов на 3-м этаже. Там она будет находится по 20 августа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

– Фотовыставка «Земля у Байкала» дарит уникальную возможность всем пассажирам международного аэропорта Пулково насладиться красотой Байкала и города Иркутска, – поделилась директор Представительства правительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в Москве Вера Шибина.

Также в ближайшее время фотовыставка, посвященная Санкт-Петербургу, откроется в Международном аэропорту Иркутска.

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