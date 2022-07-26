Рекорд по раскрытым преступлениям прошлых лет поставили в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Раскрытие преступлений прошлых лет - один из основных показателей работы Следкома. Иркутская область по этому критерию стала абсолютным лидером среди регионов России. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia.

- Любая работа в преступлении прошлых лет — это изменившаяся обстановка. Люди, которые раньше боялись о чем-то говорить, были скованы какими-то обязательствами, а по прошествии лет эти обязательства разрушились, а у кого-то проснулась совесть, - рассказал глава Следкома по региону Анатолий Ситников. - Временной фактор играет в данном случае важную роль.

По словам главы регионального ведомства, специфика работы сотрудников СК в Иркутской области заключается в том, что значительная часть раскрытых преступлений направляется именно в суд, в итоге люди даже спустя долгие годы получают приговоры за совершенные преступления.

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