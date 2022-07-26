Иркутская область лидирует по энергопотреблению среди регионов Сибири Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область вновь лидирует по энергопотреблению среди регионов СФО. Согласно оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Сибири, за первые полгода 2022 года жители области израсходовали 32 578 миллионов кВт ч, что на 8,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Также энергосистема региона лидирует по показателю выработки энергии: за 6 месяцев 2022-го энергосистема Иркутской области выработала 35 183,9 млн кВт ч, рост к данным 1-го полугодия прошлого года составил 9,7 %, - подчеркнули в правительстве Иркутской области.

Электростанциями Иркутской области за июнь выработано 5,1 млн кВт ч, что на 20,6 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Потребление энергии в регионе составило 4 611,5 млн кВт ч, что на 10,1 % больше, показателей прошлого года.

Всего выработка электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири за шесть месяцев составила 110 029,6 млн кВт ч. Этот показатель за год вырос на 0,7 %.

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