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Общество26 июля 2022 7:56

Иркутская область лидирует по энергопотреблению среди регионов Сибири

Это подтверждают данные за первое полугодие 2022 года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутская область лидирует по энергопотреблению среди регионов Сибири

Иркутская область лидирует по энергопотреблению среди регионов Сибири

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутская область вновь лидирует по энергопотреблению среди регионов СФО. Согласно оперативным данным Филиала Системного оператора – ОДУ Сибири, за первые полгода 2022 года жители области израсходовали 32 578 миллионов кВт ч, что на 8,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Также энергосистема региона лидирует по показателю выработки энергии: за 6 месяцев 2022-го энергосистема Иркутской области выработала 35 183,9 млн кВт ч, рост к данным 1-го полугодия прошлого года составил 9,7 %, - подчеркнули в правительстве Иркутской области.

Электростанциями Иркутской области за июнь выработано 5,1 млн кВт ч, что на 20,6 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Потребление энергии в регионе составило 4 611,5 млн кВт ч, что на 10,1 % больше, показателей прошлого года.

Всего выработка электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири за шесть месяцев составила 110 029,6 млн кВт ч. Этот показатель за год вырос на 0,7 %.

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