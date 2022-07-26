Segezha Group в Иркутской области восстановит 20 тыс. га леса. Фото предоставлено компанией.

В 2022 году в Иркутской области Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») восстановит около 21 тыс. га хвойного леса. Лесозаготовители ООО «ТимберТранс» - на 9 тыс. га, ООО «Тайрику Игирма Групп» - на 12 тыс. га. С этой целью закупается около 3 млн сеянцев и 3 тонн семян. Одновременно поддерживается естественное, а также комбинированное восстановление лесов.

«Мы развиваем неистощительный принцип лесопользования, соблюдаем баланс ухода за лесом и обеспечения потребностей своих перерабатывающих предприятий в сырье. Восстанавливая целевые породы, мы повышаем продуктивность сибирских лесов, улучшаем их состав, чтобы на месте вырубленных выросли сильные и жизнеспособные сосны и ели», - отметил генеральный директор ООО «Тимбер Инвест Групп» Артём Силуянов.

Восстанавливается лес согласно договорам аренды лесных участков, в рамках проектов освоения лесов, прошедших государственную экспертизу. При естественном лесовосстановлении сохраняется жизнеспособный подрост главных лесных пород, стимулируется самосев деревьев. При искусственном – в лесной грунт вручную высеваются сеянцы. Комбинированный способ предусматривает сочетание естественного и искусственного, в зависимости от почвенных и климатических условий на конкретных лесных участках.

За всеми восстанавливаемыми лесными территориями ведется агротехнический и лесоводственный уход – удаляются сорные травы и кустарники, в почвы вносятся минеральные удобрения.

К зиме в целом по России Segezha Group восстановит 60 тыс. га леса – на площади, превышающей показатели прошлого года примерно в полтора раза.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры.

Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com