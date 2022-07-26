Эндокринологический центр планируют построить в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске обсуждают возможность строительства областного эндокринологического центра для лечения детей и взрослых. В совещании принимают участие губернатор Приангарья и руководство регионального министерства здравоохранения. В качестве площадки для возведения здания рассматривают территорию ГКБ №6 на улице Якоби площадью 4,2 га. Вместе с этим запланировано приобретение эндомобиля, на котором специалисты будут выезжать в отдаленные территории. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Президент России Владимир Владимирович Путин определил борьбу с эндокринными заболеваниями как одно из приоритетных направлений в медицине, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Сейчас мы рассматриваем возможность построить в Иркутске современный центр, необходимость в оказании профильной помощи населению на высоком уровне, конечно, есть. И сейчас есть возможность привлечения федеральных средств для этих целей.

Сегодня на территории ГКБ №6 находятся отделения офтальмологии, реабилитации при заболеваниях центральной неровной системы, реабилитации после коронавирусной инфекции и терапевтическое отделение. Также рассматривается возведения новых зданий поликлиники и стационара медучреждения. Обращение с просьбой поддержать проект было направлено в федеральный минздрав.

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