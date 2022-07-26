Водителя «Камаза» накажут за опасное поведение на трассе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Агрессивного водителя «Камаза» накажут за опасное поведение на трассе в Заларинском районе. Видео в соцсетях опубликовала автолюбительница, которая рассказала, что мужчина не соблюдал дистанцию и провоцировал аварийную ситуацию, пытаясь заставить ее прибавить скорость. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторами ГИБДД установлено, что крупногабаритный транспорт зарегистрирован на организацию, находящуюся в Ставропольском крае, - рассказали в региональном ведомстве. - Сотрудниками полиции направлена информация работодателю для принятия мер в отношении сотрудника.

Кроме того, за 2022 год водителя грузовика штрафовали за нарушения правил дорожного движения более 10 раз.

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