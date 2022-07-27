До +23 потеплеет в Иркутске 27 июля Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 27 июля включает в себя переменную облачность и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, а это значит, что в областном центре будет немного ветрено, но не критично. Есть и хорошие новости. Их сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 27 июля преимущественно без осадков, воздух сегодня днем прогреется до +21…+23, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 27 июля не такая радужная: кратковременные дожди пройдут в Киренском, Усть-Кутском и в верхнеленских районах, местами по районам – сильные ливни, грозы.

Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +20…+25, при натекании облаков похолодает до +15. Теплее всего в среду в Катангском и северо-восточных районах, там в этот день до +26…+31.

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