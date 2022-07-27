Житель Иркутской области отдал долг, чтобы улететь в Таиланд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина из города Шелехов занят у знакомого 150 тысяч рублей, но во время долг не вернул. И рассчитываться с приятелем не собирался даже когда тот обратился в суд и выиграл его. В суде постановили, долг нужно вернуть, но сибиряк не отдавал нужную сумму, пока не потребовалось вылететь за границу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Когда исполнительный лист поступил к судебным приставам, они связались с должником.

- Рассказали также о принудительных мерах, которые могут быть применены к нему в случае неоплаты долга, - говорят специалисты. – Но, он им не внял, задолженность не выплатил.

Тогда приставы решили начать комплекс принудительных мер. Одна из таких – а именно вылет за границу – сработала. Мужчине очень сильно потребовалось улететь в Таиланд и он вернул долг.

- Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено и шелеховчанин беспрепятственно отправился за рубеж, - говорят в Управлении.

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