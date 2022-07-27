За махинации с земельными участками на 121 миллион рублей осудят женщину в Ангарске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске под суд пойдет 49-летняя женщина, которую обвиняют в махинациях на 121 миллион рублей. Оперативникам удалось выяснить, что с 2011 по 2017 год подозреваемая вместе с неустановленным полицией лицом выкупила 8 земельных участков общей площадью более 7,2 гектара. Все они находились в микрорайоне Старица города и принадлежали Ангарскому городскому округу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Одним из обязательных условий сделки было возведение на данной местности жилых домов и детского сада, - пояснили в ведомствах. - Однако, не выполнив обязательства, злоумышленница по своему усмотрению реализовала землю.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Следователями регионального Главка МВД было допрошено более 100 свидетелей и проведено 13 экспертиз. Материалы дела переданы в Ангарский суд.

Чтобы возместить ущерб на имущество обвиняемой и земельные участки, принадлежащие третьим лицам, наложен арест на сумму почти 90 миллионов рублей.

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