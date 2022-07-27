Областной эндокринологический центр могут разместить на территории иркутской больницы №6. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутске обсуждают, где строить областной эндокринологический центр. Возможно, его разместят на территории городской клинической больницы №6 на улице Якоби. Выездное совещание там провел губернатор региона Игорь Кобзев.

- Президент России Владимир Путин определил борьбу с эндокринными заболеваниями как одно из приоритетных направлений в медицине, - отметил Игорь Кобзев. - Сейчас мы рассматриваем возможность построить в Иркутске современный центр. Необходимость в оказании профильной помощи населению на высоком уровне, конечно, есть. И сейчас есть возможность привлечения федеральных денег.

В Министерство здравоохранения России уже обратились с просьбой поддержать строительство центра.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов сказал, что в новом медучреждении должны проводить консультации для детей и взрослых, в том числе телемедицинские, лабораторную диагностику, а еще предусмотреть эндомобиль для выездов врачей в отдаленные территории.

Кроме того, обсуждается возможность построить новые здания поликлиники и стационара больницы №6. Сейчас там работают терапевты, офтальмологи, а также проводят реабилитацию при болезнях центральной нервной системы и после COVID-19.