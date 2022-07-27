134 случая инфицирования коронавирусом выявили в Иркутской области за минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

134 случая инфицирования коронавирусом выявили в Иркутской области за минувшие сутки. На 27 июля в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 297 998 подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Приангарья.

- В больницах области лечение от COVID-19 проходят 262 пациента, это на 14 человек больше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - За последние 24 часа отрицательный тест на коронавирус получили 55 заболевших. За все время справились с болезнью 293 464 жителя Приангарья.

С начала пандемии опасная инфекция забрала жизни 8 697 человек. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончался 721 пациент.

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