Лечение и реабилитацию ветеранов боевых действий обеспечат в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор региона Игорь Кобзев поручил выяснить, какая есть потребность в лечении ветеранов боевых действий, живущих в Приангарье.

- Сегодня реабилитация участников специальной военной операции выходит на первый план, - сказал Игорь Кобзев. - Не менее важна реабилитация участников Афганской войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе. Поручил минздраву определить объемы помощи, провести аналитику по лечебным услугам.

В конце прошлого года в Иркутской области приняли программу по соцподдержке ветеранов боевых действий и членов семей погибших ветеранов боевых действий до 2024 года. Их обеспечат бесплатными путевками в санатории и курорты, компенсируют расходы на зубные протезы, будут проводить медосмотры и диспансеризацию, помогать устроиться на работу и не только.

Так, в этом году купили 94 путевки в клинический курорт «Ангара», 47 человек уже прошли лечение. Для ветеранов боевых действий предусмотрено наблюдение врача и консультации узких специалистов, диагностика, физиотерапия, массаж, психотерапия, грязевые и минеральные ванны и другие медицинские услуги.

Кроме того, на этом курорте круглый год лечатся ветераны труда и дети.