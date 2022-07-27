Первые зеленые вертикальные фермы тестируют в иркутском Горзеленхозе. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В иркутском Горзеленхозе появились первые зеленые вертикальные фермы. С их помощью специалисты будут выращивать сеянцы хвойных растений и цветочную рассаду. Об этом в социальных сетях сообщает мэр Иркутска Руслан Болотов.

- В отличие от обычных способов выращивания рассады в теплицах вертикальные фермы занимают гораздо меньше пространства за счет многоуровневых конструкций, - отметил глава областного центра. - Все важные для растений операции проходят автоматически.

Благодаря созданию ферм в Горзеленхозе планируют вывести предприятие на положительные финансовые показатели. Новая технология требует меньшего участия человека и обеспечивает максимальную скорость роста и выживание растений.

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