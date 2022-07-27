Задать вопросы по медицинской помощи жители Иркутской области могут в чатах здоровья. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители Иркутской области могут задавать вопросы по медицинской помощи в специальных чатах в Telegram. В мессенджере удобно записаться к врачу или вызвать на дом, уточнить что-либо по поводу нормативных документов, узнать про очереди в поликлиниках, записаться на различные обследования и тестирование.

- Формат общения в соцсетях удобен для жителей и представителей медучреждений. У населения есть возможность оперативно получить разъяснения, - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Работает два чата: для иркутян и жителей области. Вопросы принимаются с 8 до 20 часов каждый день, кроме воскресенья. Ответы представители медицинских организаций дают в течение двух часов.

Отметим, что в чатах здоровья не ставят диагнозы и не назначают лечение, для этого все-таки нужно идти на прием к врачу. Также не консультируют по вопросам госпитализации, работы скорой помощи, цен на лекарства и платных услуг.

Чаты созданы в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Для того чтобы вступить в них, переходите по ссылкам: Иркутск - https://t.me/+WltC27PBol05MTk6, Иркутская область - https://t.me/+wSkR1UY3TyQwZTM6.