Потерявшегося в иркутской тайге рыбака нашли спустя три дня поисков Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Иркутской области успешно завершились поиски без вести пропавшего рыбака. В Усть-Илимском районе полицейские, сотрудники лесничества и волонтеры три дня разыскивали заблудившегося в лесу 51-летнего мужчину. 24 июля об исчезновении сибиряка сообщила его жена. Она рассказала, что супруг отправился со своим знакомым в район реки Туба, но на следующий день домой вернулся только его друг. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Накануне рыбака встретили неподалеку от реки и доставили в город живым и здоровым, - рассказали в региональном ведомстве.

Спасенный рыбак из Усть-Илимска поблагодарил участников спасательной операции за неравнодушие и профессионализм.

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