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Общество27 июля 2022 4:50

Отделение скорой помощи планируют построить при Иркутской областной клинической больнице

Игорь Кобзев поручил разработать техзадание на возведение блока
Снежанна БЕЛОВА
Отделение скорой помощи планируют построить при Иркутской областной клинической больнице. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Отделение скорой помощи планируют построить при Иркутской областной клинической больнице. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Новое отделение скорой помощи собираются создать при Иркутской областной клинической больнице. Губернатор региона Игорь Кобзев, посетив медучреждение, поручил разработать медико-техническое задание на возведение блока, в котором будет приемная, реанимация и хирургия.

- Вопрос строительства отделения скорой помощи предусмотрен концепцией Министерства здравоохранения РФ, - отметил заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников. - Очень важно, что экстренная помощь сейчас неразделима с высокотехнологичной.

Здание больницы, построенное 1980-х годах, частично не соответствует современным требованиям. Поэтому во время визита губернатора обсудили и другие важные вопросы. Например, оснащение реанимационного блока специализированным оборудованием.

- Все, что касается поликлинического звена - проект есть, его необходимо уточнить с учетом затрат на капитальный ремонт здания. Будем включать модернизацию в ближайшие планы,- сказал Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов сказал, что также необходим капремонт структурных подразделений больницы.

Для строительство нового блока планируют войти в нацпроекты, а оснастить оборудованием - по региональному проекту.