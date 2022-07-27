Отделение скорой помощи планируют построить при Иркутской областной клинической больнице. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Новое отделение скорой помощи собираются создать при Иркутской областной клинической больнице. Губернатор региона Игорь Кобзев, посетив медучреждение, поручил разработать медико-техническое задание на возведение блока, в котором будет приемная, реанимация и хирургия.

- Вопрос строительства отделения скорой помощи предусмотрен концепцией Министерства здравоохранения РФ, - отметил заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников. - Очень важно, что экстренная помощь сейчас неразделима с высокотехнологичной.

Здание больницы, построенное 1980-х годах, частично не соответствует современным требованиям. Поэтому во время визита губернатора обсудили и другие важные вопросы. Например, оснащение реанимационного блока специализированным оборудованием.

- Все, что касается поликлинического звена - проект есть, его необходимо уточнить с учетом затрат на капитальный ремонт здания. Будем включать модернизацию в ближайшие планы,- сказал Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов сказал, что также необходим капремонт структурных подразделений больницы.

Для строительство нового блока планируют войти в нацпроекты, а оснастить оборудованием - по региональному проекту.