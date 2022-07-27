Бывшего инспектора лесничества признали виновным в получении взяток в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего инспектора лесничества признали виновным во взяточничестве в Иркутске. Суд установил, что с января 2020 года по июль 2021 года мужчина незаконно помогал избегать наказания за административные правонарушения в сфере пользования лесов, а также сообщал о запланированных рейдах. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В результате за свои незаконные действия мужчина получил 4 взятки в разных размерах на общую сумму 200 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Кировский районный суд Иркутска приговорил 34-летнего мужчину к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Также экс-инспектору в ближайшие 5 лет запрещено работать в государственных органах власти и органах местного самоуправления в качестве представителя власти. Также это касается организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций.

Уголовное дело расследовано следователем СО по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области.

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