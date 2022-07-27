Массовые спортивные и культурные мероприятия проходят в Рабочем в Иркутске

Массовые спортивные и культурные мероприятия проходят в Рабочем.

Этим летом жители Рабочего не скучают. Они активно участвуют в спортивных и культурных праздниках, которые проводятся при поддержке депутата Думы Иркутска Алексея Распутина. Так, свои успехи юные горожане могли показать на эстафетах, которые состоялись уже в рамках проекта «Спорт в каждый двор» на ул. Баррикад, 189, 60/12. Первого августа эстафета состоится во дворе на ул. Баррикад, 54М.

А в Каштаковской роще жители могут заниматься с фитнес-инструктором. Уже и расписание все выучили: массовые зарядки идут в понедельник, вторник, среду в 19:30, в остальные дни в 9 утра, воскресенье – выходной. До конца августа их могут посещать все желающие. Наконец, в роще показывают кино, 1 августа на большом экране под открытым небом продемонстрируют «Артек. Большое путешествие». Начало в 21.30. Все проекты реализуются при поддержке администрации города.

- У нас проходят и праздничные мероприятия, шахматные турниры. Уже все ждут творческий мастер-класс, который проведут мастера – волонтеры благотворительного фонда, - поделился депутат Алексей Распутин.