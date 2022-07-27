Пострадавшие от урагана начали получать выплаты 20 тысяч рублей в Киренском районе. Фото: правительство Иркутской области

Первые девять семей, пострадавших от ураганного ветра в Киренском районе, получили материальную помощь. Размер выплат составляет 20 тысяч рублей. Об этом сообщает министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– Прием заявлений продолжается. Хочу обратить внимание, что выплаты получат те граждане, у которых подтверждено право собственности на жилое помещение и доход не превышает трехкратного размера прожиточного минимума, – добавил Владимир Родионов.

На 26 июля в Киренском районе обследовано 2238 домов и квартир из 2798. Повреждения кровли, окон и облицовки фасадов зафиксированы в 107 помещениях. Для возмещения затрат на восстановление жилья составляются акты обследования.

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