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Общество27 июля 2022 6:07

Жители части домов в Свердловском районе Иркутска остались без света из-за аварии

Под отключения попали микрорайоны Юбилейный и Ершовский, а также улица Багратиона
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жители части домов в Свердловском районе Иркутска остались без света из-за аварии

Жители части домов в Свердловском районе Иркутска остались без света из-за аварии

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители части домов в Свердловском районе Иркутска остались без света из-за аварии на сетях 27 июля. Отключение произошло в 13:11. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов в микрорайоне Юбилейный, микрорайоне Ершовский, а также на улице Багратиона, - говорится в сообщении.

Бригада Южных электрических сетей вскоре определит и устранит причину аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16:00.

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