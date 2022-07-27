Жители части домов в Свердловском районе Иркутска остались без света из-за аварии Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Жители части домов в Свердловском районе Иркутска остались без света из-за аварии на сетях 27 июля. Отключение произошло в 13:11. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов в микрорайоне Юбилейный, микрорайоне Ершовский, а также на улице Багратиона, - говорится в сообщении.

Бригада Южных электрических сетей вскоре определит и устранит причину аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16:00.

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