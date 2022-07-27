Автомобильное движение возобновили по подтопленной трассе в Жигаловском районе

Автомобильное движение возобновили по трассе после подтопления в Жигаловском районе. Фото: правительство Иркутской области

Ситуация в Жигаловском районе стабилизировались. Специалисты оценили состояние трассы Жигалово-Лукиново и моста, которые 26 июля оказались подтоплены, однако повреждений выявлено не было. Автомобильное движение возобновлено. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За минувшую ночь уровень воды в притоках реки снизился. Машины уже передвигаются по ранее подтопленным дороге и мосту, а также по другим трассам, - отмечают в правительстве региона. - В настоящее время осадков в Жигаловском районе нет, но, по прогнозам, в ближайшие два-три дня они возможны.

Напомним, вечером 26 июля в связи с ухудшением гидрологической обстановки в притоках реки Илга и подтоплением дорог на территории Жигаловского района был введен режим повышенной готовности. За сутки выпало 68 мм осадков. Тимошинское и Лукиновское сельские поселения оказались отрезанными от других территорий. В связи с этим были перекрыты два участка автодорорги Жигалово-Лукиново. Также на трассах Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово и Жигалово-Казачинское до устранения угрозы разрушения дорожного полотна действует временное ограничение для грузовиков массой более 10 тонн.

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- Обильные дожди прошли 26 июля. По оценкам метеорологов, в течение суток выпало 68 мм осадков. Как следствие, произошел резкий подъем воды в притоках реки Илга. На двух участках была перекрыта дорога Жигалово-Лукиново. Тимошинское и Лукиновское сельские поселения оказались отрезанными от других территорий. В районе населенного пункта Чичек вода перешла через дорогу и мост. Таким образом, почти в течение двух суток поселения были лишены транспортного сообщения, - рассказал Игорь Федоровский.